Elicottero precipita a Collesano

Elicottero con due persone precipita nel palermitano. La scena ripresa con un cellulare VIDEO

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/06/2020 - 14:09:31 Letto 1131 volte

Un elicottero privato con due persone a bordo è precipitato nelle campagne di Collesano, un paese delle Madonie in provincia di Palermo. La scena è stata ripresa con un cellulare da una persona che ha dato l'allarme. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco, della Forestale e del 118 oltre ai carabinieri. Le persone a bordo del velivolo non sarebbero in pericolo di vita.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!