emergenza acqua

Emergenza a Palermo, rubinetti a secco e gente in fila *VIDEO*

Rubinetti a secco, scuole chiuse e persone che fanno la fila davanti le fontane per riempire d’acqua i bidoni. A Palermo è emergenza acqua.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/11/2018 - 14:25:40 Letto 539 volte

Rubinetti a secco, scuole chiuse e persone che fanno la fila davanti le fontane per riempire d’acqua i bidoni. A Palermo è emergenza per la mancanza di acqua potabile, con negozi, ambulatori medici privati e persino il mercato ortofrutticolo in affanno perché i rubinetti della città sono a secco da lunedì. E lo saranno almeno per le prossime 24 ore.

Gli invasi Poma e Rosamarina, infatti, contengono acqua ancora torbida, dopo l’ondata di maltempo dello scorso fine settimana.

In viale del Fante a Palermo, gente in fila da questa mattina. Ieri i tecnici della Regione hanno effettuato le operazioni di svasamento per liberare gli invasi dal fango, la situazione è migliorata (nella diga Poma la torbidità ieri sera è scesa a 400, mentre restava off limits Rosamarina), con un’erogazione dell’acqua che però rimane di circa 1.500 litri al secondo, meno della metà di quanto immesso normalmente.

Insomma sarà emergenza ancora per qualche giorno.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!