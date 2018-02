Emergenza abitativa

Numeri che crescono di anno in anno, una situazione sempre più complicata: a Palermo è in corso da tempo una vera emergenza abitativa. Sono 9 mila al momento le case che il Comune potrebbe offrire ai suoi cittadini bisognosi...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/02/2018 - 11:06:05 Letto 367 volte

Numeri che crescono di anno in anno, una situazione sempre più complicata: a Palermo è in corso da tempo una vera emergenza abitativa. Sono 9 mila al momento le case che il Comune potrebbe offrire ai suoi cittadini bisognosi, di queste circa 3 mila però sono occupate abusivamente.

L'occupazione irregolare degli alloggi pubblici è una piaga che complica la situazione già precaria e va ad intaccare il sistema su più fronti: non dà la possibilità a chi ne ha davvero bisogno di ottenere una casa popolare e indebolisce l'economia dello Iacp.



I numeri parlano chiaro, 2000 persone sono in lista per una casa e nel frattempo continuano le occupazioni abusive: l’ultima questa settimana, sette famiglie, infatti, si sono barricate all’interno dell’hotel Elena e da giorno ormai risiedono nell’albergo posto sotto sequestro dopo alcune vicende giudiziarie. “Noi daremo un sostegno a queste persone che non hanno un tetto – ha spiegato Tony Pellicane, il portavoce del Comitato lotta per la casa - Segnaleremo all’assessore comunale alla Famiglia, Giuseppe Mattina, la vicenda di tanti nuclei familiari che attendono una casa”.

