Emergenza alimentare in Sicilia, M5S: ''Regione snellisca procedure. Musumeci si attivi per aiutare i più deboli''

''Musumeci si attivi per aiutare i più deboli: necessario snellire le procedure di spesa dei fondi per l'emergenza alimentare'', dichiarano i parlamentari nazionali del M5S.

Pubblicata il: 23/04/2020

“Musumeci si attivi per aiutare i più deboli e ascolti l’appello dei sindaci siciliani: è necessario snellire le procedure di spesa dei fondi per l’emergenza alimentare”. Lo dichiarano i parlamentari nazionali del Movimento 5 Stelle, Roberta Alaimo, Valentina D’Orso e Adriano Varrica commentando il ritardo della Regione Siciliana e i problemi di accesso ai fondi stanziati dal governatore.

“È passato quasi un mese dall’annuncio del governo regionale che prevedeva lo stanziamento di 100 milioni, ma questi aiuti non sono stati ancora erogati - denunciano gli esponenti M5S - È necessario adottare da subito una soluzione normativa, così come messa in campo dal Governo nazionale, per l’assegnazione di questi fondi che ha consentito agli Enti locali di provvedere tempestivamente a dare una risposta immediata. Occorrono procedure semplificate e snelle, agli annunci devono seguire i fatti” hanno concluso i deputati.

