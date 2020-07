cimitero dei Rotoli

Emergenza bare accatastate al cimitero dei Rotoli, Caracausi: ''Uno spettacolo agghiacciante''

Il nostro vescovo Corrado Lorefice, in questi giorni, ha scritto al sindaco facendosi 'interprete del dolore e del disagio di molte famiglie che hanno perso un congiunto e che dopo tanti mesi sono ancora in attesa di avere una degna sepoltura.

"Questa mattina mi sono recato al cimitero dei Rotoli per verificare la situazione a dir poco incresciosa che si è venuta a creare. Mi sono ritrovato di fronte ad uno spettacolo agghiacciante, senza uguali nella storia della città. Il nostro vescovo Corrado Lorefice, in questi giorni, ha scritto al sindaco facendosi 'interprete del dolore e del disagio di molte famiglie che hanno perso un congiunto e che dopo tanti mesi sono ancora in attesa di avere una degna sepoltura per i loro cari nel cimitero dei Rotoli'.

Il nostro vescovo chiede che 'siano trovate delle soluzioni congrue rispettando i defunti', mentre in questo momento si assiste a soluzioni non sempre adeguate e certamente non decorose per la collocazione delle bare, accatastate una accanto e sopra all’altra. La possibile fuoriuscita di materiali organici che si infiltrano nel terreno potrebbero dare luogo anche a problematiche sanitarie. Pertanto, chiedo al sindaco di avocare a sè la delega ai cimiteri e di richiedere lo stato di emergenza e poteri straordinari al fine di trovare soluzioni veloci alla problematica in questione, cosa che tra l'altro consentirebbe di procedere in maniera più spedita anche per la costruzione del nuovo forno crematorio, superando tutti i passaggi burocratici, visto che i fondi per la costruzione sono già stati

previsti e che il forno esistente è sistematicamente fuori uso e obsoleto. Mi auguro che il sindaco prenda in mano la situazione e riesca a mettere fine a questa sentita problematica. I nostri morti hanno diritto ad adeguata sepoltura e i cari a poterli piangere e ricordarli in luoghi adeguati".

Lo dichiara Paolo Caracausi consigliere comunale del gruppo Avanti Insieme (IDV).

