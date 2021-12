buche stradali

Emergenza buche stradali, Chinnici e Giaconia: ''Necessario garantire la pubblica incolumità''

Valentina Chinnici e Massimo Giaconia: ''Necessario garantire la pubblica incolumità''. Inviata nota a Sindaco, al Vicesindaco e agli assessori al ramo perché provvedano con interventi in sinergia tra RAP, AMAT, AMAP e AMG.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/12/2021 - 13:00:20 Letto 442 volte

«Considerata la grave emergenza relativa alle buche stradali, poiché è impossibile procedere all’affidamento esterno dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale e pedonale in quanto ancora il Comune di Palermo non ha approvato il bilancio 2021/22, abbiamo inviato una nota al Sindaco, al Vicesindaco e agli assessori al ramo perché valutino la possibilità di provvedere con degli interventi in sinergia tra le società partecipate RAP, AMAT, AMAP e AMG».

Lo dichiarano i consiglieri comunali di “Avanti Insieme”, Valentina Chinnici e Massimo Giaconia, aggiungendo che «tenuto conto del fatto che non si può neanche procedere all’esecuzione di lavori di somma urgenza, in quanto non vi è alcuna copertura finanziaria essendo il Comune in esercizio provvisorio, così come già avvenuto in passato per l’emergenza rifiuti, riteniamo si debba andare in questa direzione per garantire la pubblica incolumità e dare risposta tempestiva almeno alle situazioni più critiche che stanno creando grave disagio alla città».

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!