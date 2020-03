Coronavirus

Emergenza Coronavirus, Lega: ''Maggiore autonomia decisionale alle Regioni''

''Con Musumeci per più poteri. Serve velocità e semplicità d'azione per la PA'', dichiarano Antonio Catalfamo e Marianna Caronia, deputati della Lega all'Ars.

“Riteniamo opportuno in un momento di grave criticità, spostare l’assetto istituzionale verso le Regioni in un quadro di scelte coerenti e condivise sul piano nazionale. Perché sono comunque le Regioni gli enti da sempre più vicini ai territori e alle loro complessità.” Lo dichiarano Antonio Catalfamo e Marianna Caronia, deputati della Lega all'Ars.



“Fa bene il Presidente Musumeci a richiedere maggiore autonomia decisionale al governo centrale nella gestione dell’emergenza.

Perché questo renderà più veloce l'assunzione delle decisioni e la loro attuazione, a partire per esempio dall'assunzione dei provvedimenti necessari ed urgentissimi perché gli operatori della sanità possano lavorare con sicurezza."



Per i due parlamentari della Lega, "in queste ore è fondamentale che le Amministrazioni pubbliche siano veloci e libere da vincoli burocratici troppo stringenti.

Non è pensabile affidare a tempi e modalità di normali gare d'appalto l'acquisto per esempio di mascherine, tute protettive, agenti disinfettanti o altri dispositivi e strumenti indispensabili per garantire la salute dei pazienti e degli operatori della sanità.

Da parte nostra - concludono i due deputati - c’è la piena collaborazione per superare questo momento di difficoltà. Noi, come tutte le parti politiche coinvolte, siamo pronti a dare il nostro contributo nell’azione del Presidente Musumeci. Restiamo quindi vigili e pronti a fare la nostra parte in difesa e nell’interesse dei singoli territori.”

