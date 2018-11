Emergenza d'acqua

Emergenza d'acqua senza fine, ecco dove manca

La Regione ha interrotto l'erogazione idrica dell'invaso Poma per intervenire su una perdita individuata stamattina. L'Amap ha così dovuto sospendere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei Comuni dell'area Nord-Ovest della provincia di Palermo.

Ancora emergenza d’acqua. La Regione ha, infatti, interrotto l'erogazione idrica dell'invaso Poma per intervenire su una copiosa perdita individuata stamattina. L'Amap ha così dovuto sospendere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei Comuni dell'area Nord-Ovest della provincia di Palermo. Resteranno senz'acqua i comuni di Balestrate, Trappeto, Terrasini, Cinisi, Carini, Capaci, Isola delle Femmine nonché l’aeroporto di Palermo Falcone-Borsellino.

Per evitare possibili disagi anche alla città di Palermo è stata aumentata la quantità di acqua prelevata dalla diga Rosamarina. "Se l'interruzione non si protrarrà per più di 3 o 4 giorni - afferma Maria Prestigiacomo, amministratrice di Amap - non vi saranno ripercussioni per l'erogazione a Palermo".

