Emergenza economica e alimentare, Assessore Mattina: ''Speriamo di utilizzare presto i soldi della Regione''

''Mi auguro che presto il Comune sia messo in condizione di poter utilizzare i soldi promessi dalla Regione per far fronte all'emergenza economica ed alimentare che ha colpito migliaia di famiglie, ''dichiara l'assessore Giuseppe Mattina.

Pubblicata il: 24/04/2020 - 09:57:35

Sono grato alla Commissione Bilancio dell'ARS e ai promotori dell'iniziativa che sembra finalmente sbloccare queste somme di cui tanti cittadini hanno bisogno.

Con un sistema ormai rodato, che ci permette di verificare centinaia di pratiche al giorno per rispondere alla necessità dei cittadini, non appena avremo la disponibilità dei fondi regionali ci attiveremo perché diventino strumento per dare servizi e beni ai cittadini".

