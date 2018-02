emergenza idrica

Emergenza idrica a Palermo, Orlando allontana la turnazione

Per il momento la turnazione nell'erogazione dell’acqua a Palermo non partirà.

di Marco Gullà | Pubblicata il: 11/02/2018 - 11:31:44 Letto 363 volte

La proclamazione dello stato di emergenza è arrivata nei giorni scorsi ma almeno per il momento la turnazione nell’erogazione dell’acqua a Palermo non partirà.

Lo hanno deciso Amap e Comune nonostante nelle settimane precedenti avessero sempre detto di aspettare il sì di Roma per avviare il razionamento. I cosiddetti turni dovevano partire già da domani ma per adesso tutto resta in stand by. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, spera di poter evitare la turnazione, grazie anche alle ultime piogge: “Credo che possiamo sperare di evitare la turnazione dell’acqua. Da un anno e mezzo siamo impegnati ad evitare che a Palermo ci sia l’acqua a giorni alterni. La turnazione non avviene da vent'anni e sarebbe disastrosa. La dichiarazione di calamità naturale - ha detto Orlando - consente di operare con celerità. La Amat, la società che gestisce 34 comuni della provincia, ha predisposto i progetti necessari che consentiranno al commissario non appena insediato, di realizzarli”.

Quella che inizierà domani sarà una settimana fondamentale per cercare di scongiurare o almeno tamponare temporaneamente l’emergenza idrica.

