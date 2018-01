emergenza idrica

Emergenza idrica a Palermo: parte il razionamento

Comincia oggi il razionamento idrico a Palermo...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/01/2018 - 12:13:51 Letto 364 volte

Comincia oggi il razionamento idrico a Palermo, mentre i turni veri e propri nella distribuzione idrica inizieranno la prossima settimana e saranno comunicati alla cittadinanza.

Da oggi l’Amap potrà contare su 330 litri al secondo in meno rispetto a ieri. Il prelievo dai 4 invasi che alimentano Palermo sarà ridotto progressivamente fino ad andare a regime nella giornata di domani. Di fatto ci saranno abbassamenti di pressione e interruzioni brevi di erogazione in attesa della turnazione vera e propria.

Con questa decisione inevitabile assunta dalla Regione e che si aggiunge ai tagli all’erogazione già fatti, l’Amap può contare su 650 litri al secondo in meno rispetto all’erogazione standard (350 erano già stati tagliati). Per far fronte a questa crisi sono già stati riattivati tutti i pozzi e ne sono stati affittati altre sei e complessivamente si sono recuperati, così, 500 litri ma l’erogazione resta carente di almeno 150/200 litri al secondo.

Per migliorare la situazione si spera nella pioggia, che ancora non arriva, mentre sul fronte infrastrutturale si attende la dichiarazione dello stato di calamità che potrebbe arrivare dal CdM di domani ma potrebbe anche slittare ulteriormente alla prossima settimana.

