emergenza idrica

Emergenza idrica Palermo: slitta per il momento la turnazione

Durante il tavolo tecnico convocato alla Regione per affrontare la situazione idrica nella città di Palermo...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/01/2018 - 10:12:33 Letto 444 volte

Durante il tavolo tecnico convocato alla Regione e a cui hanno preso parte il vice sindaco, Sergio Marino con la presidente di Amap, Maria Prestigiacomo, per affrontare la situazione idrica nella città di Palermo, si è discusso sulle soluzioni di medio e lungo termine da adottare, con il ricorso ad interventi strutturali che permettano di fare fronte non solo all’emergenza ma, soprattutto, di evitare che la stessa possa ripetersi in futuro.

Nel corso della riunione, la Regione ha ribadito che potrà essere necessaria la turnazione ma, accogliendo la proposta del comune di Palermo, ha concordato che la turnazione dell’erogazione dell’acqua avrà inizio una volta che sarà stato dichiarato lo stato di calamità naturale.

L’Amap ha già attivato tutte le procedure e gli interventi tecnici necessari perché la rete idrica comunale possa gestire al meglio l’eventuale turnazione, garantendo la fornitura costante ad alcuni edifici di interesse strategico, quali ospedali, caserme dei Vigili del Fuoco ed altri.

Una volta dichiarato lo stato di calamità, verrà data ogni tempestiva informazione alla cittadinanza circa la turnazione che comincerà coinvolgendo, inizialmente, alcune zone della città per test della durata di una settimana, arrivando poi ad interessare tutta la città.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!