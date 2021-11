Lavoro

Emergenza lavorativa e mancato avvio dei Puc, Randazzo: ''Individuare valide soluzioni''

''Avviare fasi di confronto utili ad individuare valide soluzioni a sostegno di quelle imprese che offrono lavoro'', dice il consigliere del M5S, Antonino Randazzo.

“La risoluzione dell'emergenza lavorativa in città e le preoccupazioni per il mancato avvio dei Puc e dei concorsi per rendere funzionante il centro per l'impiego, agevolando finalmente il lavoro dei navigator, per fare incontrare domanda e offerta di lavoro è il tema sollevato dal presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo, Antonino Alessi a cui ho chiesto un incontro essendo, questi, temi prioritari del Movimento Cinque Stelle.

La disinvoltura con cui il governo Musumeci affronta questi importanti temi specialmente sul territorio palermitano, impone - a chi ha un reale senso di responsabilità civica e politica - di avviare fasi di confronto utili ad individuare valide soluzioni a sostegno di quelle imprese che offrono lavoro che evidentemente non riescono ad incrociarsi con la costante e crescente richiesta di un dignitoso lavoro da parte dei tantissimi cittadini palermitani che chiedono soltanto di potere lavorare senza essere però sottopagati e sfruttati. “

Lo dichiara il consigliere del Movimento 5 Stelle, Antonino Randazzo.

