Emergenza Migranti: oltre mille sbarchi nella giornata di domenica

Oggi sono attesi 200 migranti soccorsi a circa 170 miglia a sud delle coste della Sicilia Sud orientale.

È ancora emergenza migranti. Solo nella giornata di domenica sono stati quasi mille gli arrivi dalle coste africane.

Nella giornata di lunedì, 17 aprile 2023, sono attesi 200 migranti soccorsi a circa 170 miglia a sud delle coste della Sicilia Sud orientale.

Nel pomeriggio di domenica Alarm Phone ha ricevuto la segnalazione di una barca di legno in pericolo. "Abbiamo allertato le autorità italiane e maltesi e non chiediamo ritardi nel salvataggio del gruppo!", ha scritto l'Organizzazione non governativa. Le persone salvate provengono da Paesi segnati da gravi emergenze umanitarie tra cui Costa d'Avorio, Egitto, Eritrea, Etiopia, Nigeria, Palestina, Sudan, Somalia. Alla Life Support è stato assegnato il porto di Marina di Carrara che dista circa tre giorni di navigazione dal luogo in cui è avvenuto il salvataggio.

"Il porto assegnato è a circa 50 ore in più rispetto a un porto siciliano. A bordo ci sono persone che hanno subito sofferenze inaudite, violenze, torture, estorsioni. Tenerle altre ore in mare è veramente una cattiveria ingiustificata", ha fatto notare il capomissione, Emanuele Nannini.

