Emergenza Rap, Caronia: ''Inevitabile aumento Tari. Orlando non bari sui numeri''

Per Marianna Caronia ''la Rap non ha copertura finanziaria, a questo punto è sempre più chiaro che i palermitani devono prepararsi a subire un aumento della TARI''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/12/2019

"A meno di due settimane dalla fine dell'anno e con il calendario dei lavori dell'Ars ormai fissato, ieri è arrivata l'ulteriore conferma che, come avevo segnalato, il DDL del Governo regionale per dare un sostegno di 7 milioni al Comune e alla RAP non ha copertura finanziaria."

Lo dichiara Marianna Caronia dopo che ieri all'Assemblea Regionale Siciliana è stato confermato che nessuna risposta da Palazzo d'Orleans è arrivata alle richieste di chiarimento del 6 dicembre.

Per la deputata regionale "a questo punto è sempre più chiaro che i palermitani devono prepararsi a subire un aumento della TARI."

Da Caronia, viene un invito alla collaborazione fra tutte le istituzioni: "mi chiedo - afferma - perché il sindaco e l'assessore Catania continuino a barare sui numeri, quando sarebbe necessaria un'operazione trasparenza. Siamo tutti, la città tutta è in una situazione delicata e piuttosto che fare le primedonne sarebbe necessario che il Governo della Città e quello della Regione unissero le forze e accettassero ogni collaborazione perché Palermo, i palermitani e i lavoratori della RAP non possono subire né aumento delle tasse né tagli dei servizi."

