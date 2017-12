rifiuti

Emergenza rifiuti, il piano della Lega per dimezzare la tassa

Quattro mesi per fare un nuovo piano rifiuti o l'emergenza tornerà a presentarsi più grave di prima.

09/12/2017

Quattro mesi per fare un nuovo piano rifiuti o l’emergenza tornerà a presentarsi più grave di prima. È la proroga ottenuta dal Presidente della Regione e che dovrebbe essere firmata in settimana dal Ministro Galletti.

La proposta parte dalla Lega dei popoli – Noi con Salvini ed è firmata Alessandro Pagano, che si rivolge al Presidente della Regione e propone la sua soluzione per i rifiuti. Una soluzione che passa da una parziale privatizzazione e da una sostanziale liberalizzazione del settore della differenziata, consentendo a tutte le piccole e medie imprese che ne hanno i requisiti di legge, di acquistare liberamente dai cittadini siciliani le varie frazioni dei rifiuti solidi urbani, per poi rivenderle sotto forma di semi lavorati per l’industria.

Per Pagano è necessario togliere la gestione diretta a Regione e Comuni che hanno dimostrato di non essere in grado di farla se non gravando sui cittadini e sull’ambiente. I materiali riciclati potrebbero diventare una grande ricchezza diffusa che genererebbe, tra l’altro, migliaia di nuovi posti di lavoro vero in un settore che, in Veneto o in Germania è in fortissima espansione.

Inoltre Pagano teme il disastro ambientale che deriva dal sistema di smaltimento siciliano e le infiltrazioni criminali, come nel caso dell’inchiesta catanese che ha portato a numerosi arresti e al sequestro preventivo di oltre 30 milioni di euro di beni accumulati attraverso delle pratiche illegali.

