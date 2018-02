emergenza rifiuti

Emergenza rifiuti in Sicilia: triste realtà in oltre 50 comuni

Quella dei rifiuti è un’emergenza mai risolta in Sicilia.

03/02/2018

Quella dei rifiuti è un’emergenza mai risolta in Sicilia. Anzi continua a riemergere ciclicamente e in modo più grave. Tra i comuni maggiormente colpiti da questo problema c’è Partinico, in provincia di Palermo, dove ci sono intere strade costeggiate da vere e proprie discariche abusive. Una situazione surreale diventata ormai normalità.

Dai 33 ai 40 metri fino al caso surreale di una piccola stradina ai cui lati si estendono per oltre 100 metri diversi cumuli di spazzatura. Eppure non è una situazione che riguarda solo la piccola cittadina di Partinico: sono oltre 50 i comuni siciliani, tra le provincie di Palermo, Trapani e Messina, dove l’emergenza rifiuti è ormai diventata una triste normalità.

