Emergenza rifiuti, mezzi della raccolta in coda davanti i cancelli di Bellolampo

I mezzi della raccolta rifiuti del Comune di Bagheria restano in coda fuori dai cancelli della discarica di Bellolampo.

A comunicarlo è il primo cittadino di Bagheria, Patrizio Cinque, che, in solidarietà agli operatori in coda, si è recato sul posto anche per controllare di persona la situazione. “Ci sono tre mezzi in fila, gli auto compattatori, per i rallentamenti dovuti alla code in discarica, hanno fatto avanti e indietro da Bagheria, rallentando anche la raccolta – dice il sindaco Cinque – Ci sono tre mezzi bagheresi in coda adesso, e circa una cinquantina di auto compattatori in totale in attesa di scaricare nella zona occupata da EcoAmbiente”.

L’amministrazione ribadisce quindi l’appello ai cittadini al continuare al meglio la raccolta differenziata, a non abbandonare sacchetti e rifiuti indifferenziati lungo le strade cittadine e ricorda che oggi, questa sera dopo le 19, dovrà essere esposto per la raccolta di domani, esclusivamente l’organico-umido-secco, null’altro.

Il blocco di due giorni nel conferimento in discarica ha creato notevoli disagi non solo a Bagheria ma a circa 50 comuni. La raccolta dovrebbe tornare a regime entro domani, quando verrà raccolto l’organico e recuperata la frazione di indifferenziata ben conferita e non ancora raccolta a causa dei rallentamenti. L’invito è sempre quello a differenziare tutto il possibile, meno si va in discarica per la frazione non ulteriormente differenziabile più si rispetta l’ambiente, si rende efficiente il servizio.

È prevista per questo pomeriggio una riunione dei sindaci dei Comuni coinvolti a San Giuseppe Jato, cui parteciperà anche il sindaco di Bagheria.

