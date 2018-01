emergenza rifiuti

Emergenza rifiuti, Orlando: ''Bellolampo, unico impianto pubblico in Sicilia utilizzabile''

''Ancora una volta si conferma che la discarica di Bellolampo, grazie al lavoro svolto in questi anni dal Comune di Palermo e dalla Rap...''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/01/2018 - 20:29:16 Letto 353 volte

“Ancora una volta si conferma che la discarica di Bellolampo, grazie al lavoro svolto in questi anni dal Comune di Palermo e dalla Rap, è l’unico impianto pubblico in Sicilia che può venire incontro alle necessità di tanti Comuni per sopperire a carenze politiche e gestionali che la Regione ha manifestato con il precedente governo.

Bellolampo, ancora una volta, con il suo TMB, verrà letteralmente in soccorso di tanti Comuni e ciò a discapito del periodo di utilizzo della discarica da parte della città di Palermo. Siamo pronti a farlo per spirito di collaborazione istituzionale e nella prospettiva che, finalmente, si avvii un serio piano di impiantistica regionale pubblica e in regola con la legge, che impedisca il ripetersi di situazioni di emergenza”.

Lo dichiara il sindaco, Leoluca Orlando, con riferimento alla manifestazione presso la Regione di cinquanta sindaci del palermitano, che hanno rappresentato la difficoltà di smaltimento dei rifiuti dei rispettivi Comuni.

