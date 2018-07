Emergenza rifiuti

Emergenza rifiuti, Orlando-Musumeci atto secondo: il TAR sospende decadenza dei sindaci

Parzialmente sospesa l'efficacia dell'ordinanza del 7 giugno scorso emessa da Nello Musumeci, che prevedeva la deposizione dei sindaci entro il 31 luglio in caso di mancato affidamento di alcuni servizi a ditte esterne

Si aggiunge un nuovo tassello al frammentario quadro dei rapporti tra la Regione Siciliana e il Comune di Palermo. Il presidente della prima sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Calogero Ferlisi, ha parzialmente sospeso l'efficacia dell'ordinanza del 7 giugno scorso emessa dal Presidente della Regione Nello Musumeci in qualità di commissario per l'emergenza rifiuti. La pronuncia fa il paio con il via di ieri alla gara d'appalto per la realizzazione della VII vasca della discarica di Bellolampo, che nel contenzioso tra le due parti coinvolte vede un terzo "vincitore": la cittadinanza che affoga nei rifiuti.

Il provvedimento è stato ammesso a seguito di un ricorso presentato dal Comune di Palermo tramite la propria avvocatura. In particolare, è stata sospesa la parte dell'ordinanza che prevedeva la decadenza dei sindaci che non avessero affidato a ditte private esterne entro il 31 luglio i servizi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati. Infatti, dal primo ottobre i Comuni non potranno portare nelle discariche più del 70% dei rifiuti prodotti giornalmente, dovendo così occuparsi in altra maniera dello smaltimento del restante 30% non differenziato.

Per il Presidente del TAR, dalla parziale sospensione dell'ordinanza solo nella parte riguardante la decadenza dei sindaci "non sembra possa derivare alcun serio inconveniente per l’Amministrazione regionale, che anzi potrà fruire di un certo lasso di tempo per sollecitare i comuni interessati ad attuare, in concreto, l’imprescindibile principio di 'leale collaborazione' con la Regione per una definitiva soluzione dell’ultradecennale situazione di emergenza legata allo smaltimento dei rifiuti". Di contro, il giudice Ferlisi rileva gli estremi di una potenziale reazione a catena negativa nel caso in cui il provvedimento fosse stato avallato: "la prevista decadenza degli organi comunali potrebbe, verosimilmente, determinare una gravissima situazione di conflitto istituzionale ed amministrativo tale da pregiudicare, comunque, il raggiungimento di quegli stessi obiettivi ragionevolmente e legittimamente perseguiti dall’ordinanza impugnata".

Commentando la decisione del Tribunale amministrativo, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando afferma che "si tratta certamente di un provvedimento importante che conferma innanzitutto la necessità di un rapporto collaborativo e dialogante fra tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte, che in modo responsabile devono fare scelte sicuramente urgenti ma certamente applicabili e realistiche. Per il primo cittadino del capoluogo, è più urgente che mai che la Sicilia si munisca di un piano organico e complessivo di impiantistica pubblica regionale, in grado di potenziare concretamente la raccolta differenziata nell'Isola. "Solo così - conclude Orlando - potremo finalmente uscire da quello stato di 'calamità istituzionale' creato dalle carenze e dai ritardi della struttura regionale negli ultimi venti anni".

