Emergenza rifiuti Palermo, esposto in procura del M5S: ''A rischio la salute pubblica''

Un esposto in procura per la nuova emergenza rifiuti che sta vivendo la città di Palermo.

I consiglieri comunali e di circoscrizione del Movimento 5 Stelle di Palermo hanno presentato oggi, venerdì 12 luglio, un esposto in procura per la nuova emergenza rifiuti che sta vivendo la città di Palermo.

“La situazione è insostenibile - affermano gli esponenti del M5S - La città è ricolma di ingenti quantità di rifiuti a causa dei disservizi che sono stati registrati in queste settimane. Dai cumuli di rifiuti accatastati e dispersi nei vari angoli della città, è scaturita una situazione di degrado tale che sono comparsi ratti e gabbiani. Si sono verificati diversi roghi nel territorio, appiccati da cittadini esasperati per la mancata raccolta, con conseguente rischio igienico-sanitario per via delle elevate temperature che hanno reso l’aria irrespirabile. Per questi motivi, facendoci portavoce della cittadinanza, abbiamo chiesto nel nostro esposto alla Procura della Repubblica di disporre gli opportuni accertamenti, valutando eventuali responsabilità o lesione di diritti, primo fra tutti quello alla salute dei cittadini palermitani”.

