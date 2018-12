Emergenza rifiuti

Emergenza rifiuti senza fine, incendi nella notte *VIDEO*

Grande lavoro per le squadre dei vigili del fuoco che da ieri sera hanno spento circa 150 cassonetti e altrettanti cumuli di spazzatura.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/12/2018 - 10:10:30 Letto 375 volte

Emergenza rifiuti senza fine. Grande lavoro per le squadre dei vigili del fuoco che da ieri sera hanno spento circa 150 cassonetti e altrettanti cumuli di spazzatura.

La zona in cui sono stati appiccati più roghi è quella di Falsomiele e Villagrazia di Palermo. Sono state spente in serata montagne di spazzatura in via Villagrazia, via del Levriere, via del Bassotto, via dell'Allodola, via dell'Ermellino, via dell'Airone, via dell'Antilope e via dell'Orsa Maggiore.

I palazzi in zona sono stati avvolti da esalazioni pungenti, che non hanno permesso alle persone di dormire serenamente. La centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco è stata invasa dalle chiamate di cittadini del quartiere di Falsomiele spaventati dal fumo e dalle esalazioni tossiche si sono sprigionate durante i roghi nella notte. I pompieri non hanno avuto il tempo di spegnere un cumulo di rifiuti che poco più in là veniva incendiato.

Ti potrebbe interessare? Rifiuti a Palermo: battaglia tra Rap e Comune

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!