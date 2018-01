rifiuti

Emergenza rifiuti, sequestrati centri comunali di raccolta di Enna

La Guardia di Finanza ha sequestrato i centri comunali di raccolta di Enna...

Pubblicata il: 11/01/2018

La Guardia di Finanza ha sequestrato i centri comunali di raccolta di Enna dopo la presentazione di una denuncia di parte legata alla mancata restituzione dei centri di conferimento a seguito della messa in liquidazione di una delle società di gestione dei rifiuti.

Il sequestro dei centri di raccolta rifiuti è scattato per “l’indebita mancata riconsegna al Comune di Enna dei Centri Comunali di Raccolta di Contrada Venovo e Contrada Scifitello, da parte della società ENNAEUNO in liquidazione, affidataria sin dal 2004 degli stessic entri, periodo in cui la stessa società ha gestito il servizio di igiene urbana nel Comune di Enna”.

Dopo l’affidamento da parte del Consiglio Comunale di Enna, avvenuto nel gennaio del 2017, del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla società a totale partecipazione comunale denominata Ecoennaservizi Srl, considerando che i due impianti, vincolati al servizio pubblico essenziale, sono da ritenere fondamentali per l’avvio della raccolta differenziata delle frazioni inorganiche, anche per evitare l’abbandono dei rifiuti ingombranti sul territorio cittadino, il Comune sollecitava, in più riprese e senza alcun esito, la Ennaeuno e la nuova Società per la Regolamentazione del Servizio Gestione Rifiuti (S.R.R.), all’immediata riconsegna dei siti comunali. Una riconsegna mai avvenuta e per questo è scattata la denuncia da parte del comune di Enna all’autorità giudiziaria.

Le indagini sono state svolte dalle Fiamme Gialle di Enna e, secondo l’ipotesi accusatoria, è stato confermato l’indebito rifiuto, opposto dai vertici della società Ennaeuno e della stessa S.R.R., a restituire i due impianti, con conseguente difficoltà, da parte della nuova società Ecoennaservizi, ad ottemperare regolarmente al servizio di pubblica utilità.

