Emergenza sepolture, il comune compra 800 loculi

Il Comune compra 800 loculi prefabbricati per tentare di risolvere una delle piaghe della città.

11/04/2019

Il Comune compra 800 loculi prefabbricati per tentare di risolvere una delle piaghe della città: il tutto esaurito nei cimiteri. L’amministrazione in affanno tenta di dare una risposta a quasi 300 famiglie — tante sono le bare in deposito — che aspettano di dare sepoltura ai propri cari.

Il progetto, sottoposto dall'assessore al Patrimonio - con delega ai Cimiteri - Roberto D'Agostino alla Giunta Comunale, ieri ha ottenuto l'ok allo stanziamento, con prelievo dal fondo d'emergenza, di 450mila euro. Fondi che, a loro volta, dovrebbero essere recuperati tramite i costi di concessione delle sepolture. Secondo i calcoli fatti dal Comune, per 800 loculi si dovrebbero riuscire a recuperare circa mezzo milione di euro. Un piano che metterebbe a disposizione almeno 5mila posti che aiuterebbero a scongiurare l'emergenza.

