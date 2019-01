Strade provinciali, Varrica: ''Musumeci ha chiesto lo stato di emergenza. Obiettivo raggiunto''

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 3 gennaio 2019, il Presidente della Regione ha accolto la disponibilità del Ministro Danilo Toninelli e della delegazione siciliana di parlamentari nazionali e siciliani del MoVimento 5 Stelle e ha richiesto lo stato di emergenza per la situazione delle strade provinciali in Sicilia.

“Ora il Governo nazionale lavorerà per nominare il Commissario, sbloccare i cantieri e restituire un minimo di dignità infrastrutturale ai nostri territori - ha scritto il deputato Adriano Varrica del M5S su facebook - La visita di novembre, le tante interlocuzioni, le tante pressioni da parte delle delegazioni parlamentari nazionale e regionale hanno portato a questo passaggio.

Il MoVimento 5 Stelle al Governo si assume le responsabilità, non nasconde la testa sotto la sabbia, non fa scarica barile sugli altri attori istituzionali per lucrare in termini elettorali.

Lavoriamo pancia a terra per risolvere i problemi dei cittadini.

Ora ci aspetta un'altra sfida titanica perchè il commissariamento dovrà portare i suoi frutti”.