Energia elettrica a scrocco: denunciate sette donne

Carabinieri denunciano sette persone per furto di energia elettrica.

I carabinieri della stazione Borgo Nuovo hanno deferito in stato di libertà per il reato di furto di energia elettrica sette donne.

Coadiuvati dal personale tecnico dell’Enel i militari hanno accertato che le sette donne avevano illecitamente allacciato il cavo elettrico alla rete pubblica, al fine di alimentare i locali comunali ubicati in piazzale Prizzi ed occupati abusivamente. I manufatti in questione sarebbero dovuti diventare una scuola, ma furono occupati mentre si svolgevano i lavori, diversi anni fa.

I carabinieri stanno procedendo con ulteriori accertamenti per verificare se le donne siano state già segnalate all’autorità giudiziaria anche per il reato di occupazione abusiva di edifici e, in caso negativo, procederanno a denunciarle anche per questo reato.

