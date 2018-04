Emergenza rifiuti

Ennesima notte di incendi ai rifiuti, piaga senza fine. Domani conferenza stampa a Palazzo delle Aquile

Temi di discussione i guasti a Bellolampo e il nuovo step della differenziata. Sarà presente il sindaco Orlando

Ancora notti infernali per i vigili del fuoco di Palermo e gli agenti di polizia e carabinieri, intenti ormai da giorni a prevenire e curare l’annoso malanno che sta affliggendo la città: i rifiuti strabordano dai cassonetti per un guasto alla discarica di Bellolampo, e la popolazione insorge e reagisce con le fiamme.

Nella serata di ieri, dalle 20 a mezzanotte quattro roghi: il primo in viale Regione Siciliana Nord-Ovest di fronte a Villa Serena; poi fiamme nella zona della stazione centrale, e a distanza di poco tempo anche in via Felix Mendelssohn a Cruillas; infine, gli ultimi rifiuti bruciati in via Gustavo Roccella nel quartiere Montegrappa.

Da Rap fanno sapere che tutti i disagi dovuti al rallentamento della raccolta sono subordinati all’ormai famoso guasto alla discarica di Bellolampo, e che ci vorrà tempo per stabilizzare la situazione: a fare le veci del macchinario di smaltimento fermo sono al momento i dipendenti dell’azienda, manualmente, con tutti i rallentamenti nelle pratiche di smaltimento che questa sostituzione di fortuna comporta. Nel frattempo l’azienda ha promesso turni straordinari per ripulire dai cumuli di rifiuti le zone Sperone, Noce, Brancaccio, Cruillas, Falsomiele, Villatasca, Celona, Zisa, Uditore, Villa Turrisi e San Filippo Neri (marginalmente).

Il quadro dell’emergenza rifiuti viene completato dalle difficoltà di far viaggiare a pieno regime la seconda fase della raccolta differenziata, al via il 10 aprile scorso nella zona Politeama-Massimo ma al momento a servizio ridotto: gli appositi bidoni per differenziare i rifiuti non sarebbero ancora a disposizione di tutti gli utenti previsti.

La scoraggiante panoramica della condizione di degrado della città, già oggetto di sdegno dei turisti in vacanza per il periodo pasquale e grave motivo di insofferenza per la popolazione locale, ha posto le istituzioni nell’inevitabile posizione di dover fare chiarezza. Per discutere tutte queste tematiche e farne il punto, è stata indetta una conferenza stampa per domani sabato 14 aprile 2018 a Palazzo delle Aquile alle ore 11,45. Saranno presenti anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e l’assessore allo Sviluppo economico e alla Vivibilità Sergio Marino.

