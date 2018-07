vandalismo a brancaccio

Ennesimo atto vandalico a Brancaccio, il centro di don Puglisi invoca le istituzioni

Rotto un lampioncino in piazza Anita Garibaldi, dove Papa Francesco si recherà durante la sua visita a Palermo. Brancaccio e il centro Padre Nostro riparano, i vandali distruggono nuovamente

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/07/2018 - 10:39:56 Letto 440 volte

Brancaccio e il centro Padre Nostro riparano, i vandali distruggono nuovamente. Ennesimo atto vandalico in piazza Anita Garibaldi, a Palermo: è stato rotto un lampioncino già danneggiato e sostituito. Dopo le indimidazioni al Padre Nostro da parte di un parente del boss Lauricella, titolare di una casa all'interno di un terreno affidato al centro, il luogo dell'assassinio di padre Pino Puglisi è stato - e continua a essere - oggetto di atti distruttivi.

Maurizio Artale, presidente del centro fondato da don Puglisi il 16 luglio 1991 e più volte vittima di minacce (a lui rivolte le minacce del familiare del boss), chiede aiuto per porre fine all'interminabile serie di atti minatori: "L'attuale presidio [della polizia municipale], attivo dalle 8 alle 20, non risulta sufficiente ad evitare tali incursioni - è la conclusione di Artale -, per cui è necessario un intervento da parte delle istituzioni, installando nel piazzale una garitta per le forze dell'ordine". La situazione è resa ancor più delicata dalla sempre più prossima visita di Papa Francesco a Palermo: il 15 settembre il Pontefice farà tappa nella piazza, in memoria del Beato.

Per questo e per altri motivi, di ordine pubblico in generale, Artale invoca l'intervento delle istituzioni con un chiaro segnale di presenza. Il recente episodio vandalico si aggiunge a quello del 23 luglio scorso, quando sono stati danneggiati alcuni lampioni e divelti dei dissuasori dal peso di 70 chili, posti sul marciapiede per evitare la sosta selvaggia delle auto. Il tutto, si presume, durante l'inattività del presidio della municipale a impedire la sosta anche nella metà di marciapiede non sbarrata dai dissuasori.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!