Enrico Letta si candida alla guida del Pd

''Lo faccio per amore della politica e passione per i valori democratici'', ha detto su Twitter Enrico Letta.

"Sono qui ad annunciare mia candidatura alla guida del Pd". Così Enrico Letta in un video su twitter.

"Lo faccio per amore della politica e passione per i valori democratici", ha detto. "Voglio ringraziare Nicola Zingaretti, mi lega a lui profonda amicizia e grande stima".

"Io non cero l'unanimità, io cerco la verità nei rapporti fra di noi per uscire dalla crisi e guardare lontano. Aprirò un dibattito in tutti i circoli".

"Parlerò domenica all'assemblea, io credo alla forza della parola, al valore della parola, chiedo a tutti coloro che domenica voteranno di ascoltare la mia parola e di votare sulla base delle mie parole. Sapendo che io non cerco l'unità, io cerco la verità nei rapporti fra di noi per uscire da questa crisi e guardare lontano", ha aggiunto Letta. "Aprirò, sulla base di quelle parole, il dibattito in tutti i circoli. Chiedo alle democratiche ai democratici, nelle prossime due settimane, di discutere nelle modalità in cui questo oggi è possibile. Poi faremo insieme sintesi e troveremo le idee migliori per andare avanti, insieme".

