coronavirus

Entrano alla Lidl, fanno la spesa e non vogliono pagare. Tensione a Palermo

Una quindicina di persone hanno tentato di scappare con i carrelli pieni senza pagare la spesa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/03/2020 - 21:03:17 Letto 538 volte

E’ stato un pomeriggio di tensione all’interno del supermercato Lidl di viale Regione Siciliana per il tentativo di una quindicina di persone di scappare con i carrelli pieni di spesa senza pagarla. Il gruppo ha riempito una decina di carrelli con generi alimentari e una volta arrivato alle casse ha scatenato una protesta con i dipendenti per i prezzi dei prodotti troppo alti. Il responsabile del punto vendita ha subito chiamato le forze dell’ordine: sul posto sia polizia che carabinieri hanno ricondotto alla ragione la quindicina di clienti che volevano uscire senza pagare la spesa. Si tratta di famiglie palermitane provenienti dal Cep, dallo Zen e da Cruillas che, dopo una lunga trattativa con le forze dell’ordine, hanno ammesso di non avere più soldi per pagare la spesa perché rimaste senza possibilità di lavorare dopo l’inizio della quarantena. Carabinieri e Polizia sono riusciti a convincere le famiglie in difficoltà a lasciare la merce nel supermercato. Nessuno è stato denunciato.

Il Comune annuncia che sono già circa mille le famiglie che nelle ultime 48 ore hanno chiesto di accedere al sistema di assistenza alimentare che il Comune sta approntando in collaborazione con la Caritas, l'Associazione Banco Alimentare e il Banco delle Opere di Carità. Le famiglie hanno contattato le rispettive circoscrizioni di residenza (da domani sarà anche attiva la possibilità di registrarsi online).

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!