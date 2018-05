passante ferroviario

Entro agosto operativo il passante tra stazione centrale e Punta Raisi

Dopo tre mesi di trattative, è stato raggiunto un accordo tra l'azienda Sis e Rete ferroviaria italiana per il proseguimento dei lavori relativi al Passante di Palermo.

Dopo tre mesi di trattative, è stato raggiunto un accordo tra l'azienda Sis e Rete ferroviaria italiana per il proseguimento dei lavori relativi al Passante di Palermo. La soluzione è stata trovata grazie alla mediazione della Regione.

L'intesa prevede che entro giugno verrà completato il collegamento tra la stazione centrale e l'aeroporto di Punta Raisi, per una piena operatività del servizio ad agosto. Sul resto dei lavori, relativi a opere civili, c'è un'intesa di massima che sarà oggetto di un'ulteriore trattativa. La Sis, a causa del blocco della vertenza con Rfi, aveva annunciato il licenziamento di tutti i 261 dipendenti.

"Siamo soddisfatti - afferma il presidente della Regione, Nello Musumeci - del risultato raggiunto che consente, da un lato, l'entrata in funzione di un servizio essenziale per la città di Palermo e, dall'altro, evita il licenziamento del personale. Nel contempo, il governo regionale sta lavorando anche per accelerare la conclusione di altre opere ferroviarie strategiche per la nostra Isola: le linee Bicocca-Catenanuova, Ogliastrello-Castelbuono e l'Anello di Palermo. In tal senso, il 13 giugno incontrerò l'amministratore delegato di Rfi, Maurizio Gentile, per fare il punto e stabilire un cronoprogramma".

Il contenzioso relativo al passante dura già da ben dieci anni, ma anche grazie alla rivisitazione dei prezzi si è fatto sì che l’impresa non abbandonasse i cantieri. "Abbiamo scongiurato - aggiunge l'assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone - che l'opera restasse l'ennesima incompiuta della Sicilia, con un danno enorme per i cittadini. Con il completamento del Passante, inoltre, si potrà dare piena applicazione al contratto decennale di servizio con Trenitalia, firmato dall'amministrazione regionale nei giorni scorsi".

