''Entro in Comune come Rambo''. Sindaco e assessore di Termini Imerese minacciati per mancata assunzione

Da luglio, Francesco Giunta e Rosa Lo Bianco erano continuamente oggetto di ripetuti tentativi di estorsione, continue richieste e minacce (anche di morte). Il motivo? I due aguzzini non erano stati assunti nei cantieri di servizio del Comune

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/09/2018

Ripetuti tentativi di estorsione, continue richieste e minacce (anche di morte): sono gravissime le motivazioni del "divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese" che il 23 agosto ha raggiunto L.V. e J.D.B., termitani di 35 e 28 anni. I due, ai quali viene contestato il reato di tentata estorsione, avevano puntato obbiettivi "istituzionali": il sindaco e un assessore di Termini Imerese.

La vicenda trae origine dai numerosi episodi di minacce e richieste fatte dai due indagati nei confronti del sindaco, Francesco Giunta, e dell’assessore alle Politiche Sociali, ai Diversamente abili, alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili e alla Scuola, Rosa Lo Bianco. La scomoda e insistente presenza dei due veniva tollerata ormai dallo scorso luglio. Il motivo? La mancata assunzione nei cantieri di servizio istituiti presso il Comune e finanziati dall’Assessorato regionale della Famiglia.

Le frasi minacciose e persecutorie arrivavano non solo mediante messaggi indirizzati direttamente agli interessati, ma anche tramite Facebook: sulla nota piattaforma, L.V. aveva più volte pubblicato post indirizzati al sindaco Giunta, del calibro di “…fino a quando entro in Comune come Rambo … io non ho niente da perdere…”.

Acquisiti gli elementi di colpevolezza, il gip del Tribunale di Termini Imerese ha emesso la misura cautelare che impedirà a V.L e J.D.B. di potersi avvicinare a Giunta e Lo Bianco.

