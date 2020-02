erogazione acqua

Entro la fine dell'anno acqua h24 in tutta Palermo

Stop alle turnazioni, entro il 2020 l'acqua arriverą 24 ore su 24 in tutta Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/02/2020 - 10:21:26 Letto 336 volte

Entro il 2020 l'acqua arriverà 24 ore su 24 in tutta Palermo. Stop quindi alle turnazioni. Si è partiti alla fine di gennaio da via Oreto Nuova e del Villaggio Ruffini (circa 8.650 persone), dove la distribuzione idrica non è più alternata, grazie all'apertura continua dei circuiti di distribuzione. L’Amap informa così che il totale dei cittadini serviti dall’erogazione continua di acqua ha raggiunto quota 83,5%.

Dopo Oreto e Pallavicino, sarà la volta anche di quel 13% ancora con turnazioni, nei quartieri Brancaccio, San Lorenzo, Medaglie d’Oro, Guadagna, Mezzo Monreale: lì stanno per essere avviati i progetti di rifacimento della rete. Quello per abbandonare per tutto l’erogazione turnata è un percorso avviato decenni fa, quando all'inizio degli anni ’90 fu dato avvio al totale rifacimento della rete idrica. In quegli anni nei quartieri della città i “silos” per la distribuzione dell'acqua facevano parte del paesaggio urbano.

"In questi mesi – spiega il presidente di Amap Alessandro Di Martino – l’azienda sta completando interventi particolarmente significativi in alcuni quartieri che hanno ancora la turnazione come Baida, Falsomiele, CEP e zona di Monte Ercta, ed entro fine anno anche queste zone avranno l’erogazione continua".

