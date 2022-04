epatite sconosciuta bambini

Epatite sconosciuta bambini, Sileri: ''Nessuna correlazione con Covid né con vaccino''

Lo chiarisce il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri: ''Sull'epatite acuta nei bambini non c'è correlazione con il nuovo coronavirus, né con il vaccino Covid''.

26/04/2022

"Sull'epatite acuta nei bambini non c'è correlazione con il nuovo coronavirus, né con il vaccino Covid. L'ipotesi più verosimile sembrerebbe una possibile infezione da adenovirus, che normalmente non causa epatite, ma che magari in concomitanza con un'altra infezione o con altri fattori determina un danno epatico grave che può dare epatite. Sono ancora pochi casi, per questo non se ne conosce molto". Lo chiarisce il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto questa mattina a Radio Inblu 2000, parlando delle epatiti acute di origine sconosciuta nei bimbi.

"Non è stato il vaccino contro Covid-19, non c'è vaccino per bimbi sotto i 5 anni, nel Regno Unito non li vaccinano sotto i 10 - rimarca Sileri - non c'è correlazione con il vaccino né col virus. Nella maggioranza dei casi è stata identificata una positività all'adenovirus, ma questo non basta a stabilire una relazione".

"In Italia abbiamo una decina di segnalazioni, un trapianto è stato fatto e tre casi sono confermati, ma attenzione a pensare che ogni caso di epatite nei bimbi sia di origine sconosciuta perché, anche se rara, questa malattia c'era anche prima". Lo ha reso noto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. "I casi sospetti di epatiti acute saranno probabilmente sovrastimati rispetto ai reali - ha precisato - e molti andranno tolti dal computo finale".

