Coronavirus

Esami di fine anno, Caronia: ''Dotare scuole di DPI. Non aspettare ultimo momento''

''Dotare le scuole di mascherine ed altri DPI in vista degli esami di fine anno'', è la richiesta di Marianna Caronia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/05/2020 - 15:40:52 Letto 350 volte

"Non aspettare ultimo momento". Dotare le scuole di mascherine ed altri DPI in vista degli esami di fine anno. E' la richiesta che Marianna Caronia, deputata regionale della Lega all'ARS, ha rivolto alla Protezione Civile regionale in vista degli esami di fine anno che coinvolgeranno gli studenti della terza media e quelli d'ultimo anno delle scuole secondarie superiori.

"Abbiamo ancora parecchio tempo in vista di queste importanti scadenze - afferma la Caronia - ed giusto non farsi trovare impreparati, senza delegare alle singole scuole l'onere di rifornirsi, in una situazione di mercato oggi particolarmente difficile. Confido nella sensibilità e nella disponibilità del Governo e della Protezione Civile Regionale, affinché ci si attrezzi per tempo per dare questo piccolo ma significativo segnale di attenzione al mondo della scuola ed alle famiglie."

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!