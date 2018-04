Palermo Capitale della Cultura

''Esempi di Capitale della Cultura'', Blocco Studentesco attacca Orlando

Polemica del movimento studentesco di CasaPound in merito alle condizioni di degrado in cui versano varie scuole palermitane

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/04/2018 - 12:29:41 Letto 324 volte

“Attenzione – esempi di capitale della cultura e dei giovani” è la scritta che riportano i cartelli con cui il Blocco Studentesco ha delimitato determinate aree di degrado presenti all’interno di alcune scuole palermitane. Un gesto in aperta polemica contro il sindaco Leoluca Orlando.

“Esiste una città fatta di premi fasulli e autoreferenziali che il sindaco non perde occasione di ostentare – dichiara in una nota il movimento studentesco di CasaPound – ed esiste una realtà molto diversa, fatta di incuria e degrado, che viviamo noi studenti nella quotidianità, a scuola come all’università”.

“Con quest’azione – prosegue il comunicato – abbiamo voluto farne assaggiare qualche esempio al caro sindaco, come i soffitti crollati al Vittorio Emanuele III, la discarica all'entrata dell'Einstein, infissi scardinati ed aule fatiscenti comuni un pò a tutte le scuole cittadine. Scuole che, al contrario, dovrebbero essere i centri per eccellenza della tanto decantata cultura di cui si autoincensa l'amministrazione”.

“Chiediamo al sindaco Orlando di pavoneggiarsi meno allo specchio – conclude Blocco Studentesco – e fare un giro per le scuole dove l’unica cultura consolidata è quella dell’abbandono”.

