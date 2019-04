esenzione ticket

Esenzione ticket, assalto agli sportelli dell'Asp

Assalto agli sportelli dell'Asp di Palermo per l'esenzione dal ticket per reddito.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/04/2019 - 09:42:41 Letto 396 volte

Assalto agli sportelli dell'Asp di Palermo per l'esenzione dal ticket per reddito. Ieri centinaia di palermitani in fila negli uffici di via Cusmano e negli altri quattro attivi in città per chiedere il rinnovo del certificato che dà diritto ad esami e visite gratuite. Il rinnovo è possibile e sono già stati oltre 40 mila i certificati rilasciati online e agli sportelli. Sono circa 430 mila i palermitani di città e provincia che dal primo aprile potranno rinnovare o chiedere ex novo l’esenzione ticket per reddito.

Dall’Asp del capoluogo consigliano di utilizzare lo sportello online, strumento semplice che con pochi click consente di stampare comodamente a casa il certificato. Ma il primo giorno sono stati 6 mila gli utenti che si sono recati agli sportelli. Un assalto anche oggi, nel giorno in cui i 650 contrattisti dell'Asp a contratto hanno dichiarato sciopero per chiedere la stabilizzazione.

