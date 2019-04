Esenzioni ticket

Esenzioni ticket on line: servizio sospeso per troppe richieste

''Circostanza inaccettabile negli anni in cui la telematica prende sempre più campo e che purtroppo di fatto lascia migliaia di cittadini senza l'attestazione che autorizzi l'esenzione'', dicono Antonio Nicolao e Marcello Susinno.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/04/2019 - 16:19:40 Letto 379 volte

"Niente da fare per chi ha avanzato richieste di esenzione on line - dicono Antonio Nicolao Vice Presidente della Prima Circoscrizione e Marcello Susinno Consigliere Comunale -. C’è chi dalla procedura on line avendo avanzato richiesta dal 5 aprile è in attesa di risposta; ma addirittura c’è pure chi si è visto spuntare, nero su bianco, dalla procedura che il servizio è “sospeso per eccessiva presenza di richieste”. Circostanza - dicono Nicolao e Susinno - inaccettabile negli anni in cui la telematica prende sempre più campo e che purtroppo di fatto lascia migliaia di cittadini senza l’attestazione che autorizzi l’esenzione in favore di quelle persone che ne hanno diritto."

"Auspichiamo – concludono Nicolao e Susinno – un immediato intervento dell’assessore Regionale perché concretamente tale situazione “costringe” migliaia di cittadini, per lo più anziani, di recarsi direttamente nei vari sportelli dell’Asp, affrontando interminabili code, per ottenere un’attestazione di esenzione utile per poter avere farmaci o prestazioni sanitarie specialistiche di cui hanno diritto e che potrebbe essere rilasciata con un semplice click."

