Coronavirus

Esodo verso il Sud, trovati 39 positivi

Pubblicata il: 10/04/2020

Sono 39 i positivi e tutti asintomatici trovati fra i 4 mila cittadini rientrati da fuori Sicilia e sottoposti a tampone. Si attende l'esito di ulteriori 2 mila campioni già prelevati, mentre altri 9 mila cittadini registrati nel portale della Regione sono ancora in attesa di eseguire il test. Dopo le polemiche sui ritardi nei controlli, obbligatori per porre fine all'isolamento coatto di chi è tornato nell'Isola dopo il 14 aprile, l'assessorato alla Salute ieri ha deciso di dedicare 10 laboratori d'analisi su 20 esclusivamente a questa attività.

Lo ha annunciato l'assessore alla Salute Ruggero Razza: “Non possiamo permetterci ottimismo e rimettere in discussione alcune regole che ci siamo dati, fra cui la quarantena obbligatoria per chi è rientrato in Sicilia dopo il 14 aprile”.

