Esodo verso la Sicilia. In 24 ore tornati circa 1200 siciliani ma i numeri non preoccupano Musumeci

Sono circa 1200 i siciliani fuorisede che sono rientrati nell'Isola.

Sono 1150 i siciliani fuorisede che si sono registrati al sito siciliacoronavirus.it, con l’iscrizione obbligatoria per chi rientra nell’Isola così come nelle settimane precedenti, dalla mezzanotte di ieri.

Lo ha annunciato il presidente Nello Musumeci: “Non è l’esodo che ci si aspettava per fortuna, è una cifra controllabile. La linea della prudenza ha caratterizzato la gestione di questa fase ormai da sei settimane. Prudenza, rigore e determinazione. Siamo alla fase 2. Grazie a Dio la nostra regione rappresenta numeri confortanti ma non dobbiamo sbracarci – ha detto Musumeci -. Dobbiamo coniugare l’esigenza del tutti a casa con quella del nessuno rientri. I siciliani sono divisi in questi due partiti, ed è difficile trovare un punto di equilibrio”. In Sicilia, in questo momento, si può rientrare per motivi di salute, lavoro e per esigenze familiari, secondo l’ultimo decreto. A marzo, nella prima “ondata” dal nord, erano arrivate in Sicilia più di 40.000 persone.

Restano immutate le prescrizioni, già adottate dalla Regione, alle quali si devono attenere coloro che ritornano nell’Isola: come detto registrazione sul portale web dedicato dell’assessorato della Salute, obbligo di isolamento in quarantena e si dovranno sottoporre, al termine del periodo, al tampone rino-faringeo. Per quanto riguarda i passeggeri agli approdi a Messina, i controlli sanitari continueranno a essere assicurati dalla Regione, mentre per gli aeroporti di Palermo e Catania, la cui competenza è in capo all’Usmaf, Musumeci ne ha chiesto il rafforzamento.

