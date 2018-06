estorsione

Estorsione a un anziano per ridargli l'auto, tre palermitani in manette

Non appena accortasi del furto dell'auto, la vittima era stata avvicinata da uno dei tre arrestati che si era detto ''a disposizione'' per ritrovarla

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/06/2018 - 13:48:34 Letto 385 volte

Si chiude con l’arresto di tre malviventi, due finiti ai domiciliari e uno in carcere, il cerchio dell'estorsione ai danni di un anziano nella periferia occidentale di Palermo. La polizia di Stato ha arrestato il pluripregiudicato Michele Arceri, 50enne del Cep, e Vincenzo Nuara e Giuseppe Misseri, di 26 e 30 anni, entrambi del quartiere Passo di Rigano.

Vittima della richiesta estorsiva un pensionato, al quale era stato chiesto un versamento di 550 euro per rientrare in possesso della propria vettura, nonostante percepisse peraltro una pensione mensile di 500 euro. I fatti risalgono allo scorso settembre, quando la vittima si accorse del furto dell'auto, lasciata parcheggiata sotto casa la sera prima. Ma la macchina estorsiva era già in moto: l’anziano fu avvicinato da Arceri, conosciuto soltanto di vista, che si dichiarò "a disposizione" per ritrovare la vettura. Dopo una serie di eventi in rapida successione la vittima, intimorita dalle persone coinvolte, si convinse a pagare ad Arceri la somma di 550 euro: nel giro di poche ore la vettura venne riconsegnata al proprietario da Nuara, seppur danneggiata.

Il pagamento fu effettuato in due tranches: ad esigere ed ottenere la prima rata di 400 euro fu Arceri stesso, a riscuotere i rimanenti 150 euro fu Misseri.

Grazie alle indagini dei “Falchi” della sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile e su disposizione dei provvedimenti da parte del tribunale di Palermo, adesso Arceri si trova in carcere, mentre per Nuara e Misseri sono scattati gli arresti domiciliari.

Fonte: QUESTURA DI PALERMO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!