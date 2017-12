operazione talea

Estorsioni, Operazione Talea, Lo Voi: ''Poca collaborazione da parte delle vittime'' *VIDEO*

''L’attività di riorganizzazione del mandamento è stata seguita in diretta dai carabinieri dando un quadro dell’attuale sistema gestionale dei territori ...''

05/12/2017

“L’attività di riorganizzazione del mandamento è stata seguita in diretta dai carabinieri dando un quadro dell’attuale sistema gestionale dei territori e delle diverse attività in cui il gruppo era impegnato. Prima di tutte l’attività estorsiva, che in un territorio vessato da questa banda di parassiti continua”.

Lo ha detto Francesco Lo Voi, capo della Procura della Repubblica di Palermo nel corso della conferenza stampa che si e’ tenuta al palazzo di giustizia di Palermo sull’operazione antimafia “Talea” dei carabinieri.

“Fra tentate e consumate estorsioni, vi sono una serie di esercizi commerciali noti a Palermo (Bar Alba, Gammicchia gomme, pasticceria Cappello, ristorante la Braciera). Non vi è stata una significativa collaborazione delle vittime. Pur essendo stati denunciati episodi di danneggiamento, e tentativi di estorsione, benché sapessimo che erano avvenuti atti di danneggiamento, i titolari delle imprese non hanno neanche presentato la denuncia”.

