Etiopia, l'assessore Tusa sul Boeing precipitato

10/03/2019

Nella lista dei 157 passeggeri del volo dell'Ethiopian Airlines precipitato oggi figura anche l'assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana Sebastiano Tusa, archeologo di fama internazionale, Sovrintendente del Mare della Regione.

Tusa era diretto in Kenia, per un progetto dell'Unesco, dove era già stato nel Natale scorso insieme con la moglie, Valeria Patrizia Li Vigni, direttrice del Museo d'Arte contemporanea di Palazzo Riso a Palermo.

Lo dice al telefono il professore Dario Piombino Mascali, che si trova in Lituania dove insegna all'universita' di Vilnius. Piombino Mascali, paleoantropologo e' il maggiore esperto di mummie a livello internazionale. Tusa e' l'autore della prefazione al suo ultimo libro uscito da una settimana su "Le Catacombe dei Cappuccini".

"La notizia mi lascia addolorato, sconvolto e devastato dal dolore per la perdita di un grande amico. Con il professore ci eravamo sentiti ieri sera. Era un uomo di grande cultura, sensibilita' e capacita' di ascoltare gli altri - prosegue Piombino Mascali - Personalmente, ho trovato in lui un grande incoraggiamento per i miei studi, una sensibilita' umana veramente preziosa, un uomo sempre pronto al dialogo e al confronto. Conservero' la sua prefazione al mio libro tra i ricordi a me piu' cari, ma il messaggio di ieri notte preferirei tenerlo nei miei ricordi personali", conclude commosso Piombino Mascali.

Lo ha dichiarato il Sindaco Leoluca Orlando:

"Una notizia sconvolgente che mi ha rattristato profondamente. Avevo incontrato Sebastiano Tusa solo due giorni fa con dei giornalisti tedeschi interessati a conoscere il suo lavoro per la cultura a Palermo e come sempre lo avevo trovato appassionato, sorridente e disponibile. La nostra Regione perde un professionista di grandissimo spessore, un vero luminare nel suo campo che ha dedicato la sua vita alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico, profondo conoscitore e promotore del valore dell'arte come motore di sviluppo sociale".

Orlando ha preannunciato il lutto cittadino per il giorno dei funerali.

Lo ha dichiarato il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Regionale, Claudio Fava:

"Una notizia drammatica. In pochi mesi abbiamo imparato ad apprezzare la capacità dell’Assessore Tusa di imprimere un taglio di straordinaria professionalità alla gestione dei beni culturali della Sicilia. Un’opera in continuità con il suo infaticabile lavoro di studio e di ricerca. Per tutti noi una perdita grave."

Coordinatore regionale UDC Decio Terrana "Sentito cordoglio per tragica scomparsa dell' assessore Tusa"

"Esprimo a nome di tutto il partito regionale dell' Udc, del gruppo parlamentare, degli assessori regionali e amministratori locali, un sentito cordoglio alla famiglia per la prematura e tragica scomparsa dell' Assessore Regionale Sebastiano Tusa. Uomo di straordinaria sensibilità umana, notevole valenza culturale e attivamente impegnato per lo sviluppo culturale della nostra terra. La sua scomparsa priva la Sicilia di uno studioso di fama internazionale che ha dato all' archeologia un notevole contributo, priva la nostra terra del cuore di un uomo che ha manifestato tanta generosità, grande senso di responsabilità e impegno per la collettività. Alla famiglia Tusa e a tutte le famiglie di coloro che sono deceduti tragicamente a causa dell' incidente aereo rivolgo le più sentite condoglianze".

Lo afferma l’on. Carmelo Pullara, presidente del gruppo parlamentare Popolari e Autonomisti Idea Sicilia all’Assemblea Regionale Siciliana:

“Sono veramente addolorato per la morte dell’assessore regionale ai Beni Culturali Sebastiano Tusa. Una tragedia immane, stento ancora a crederci. Persona perbene e dignitosa, che ha sempre mantenuto un profilo basso nel suo lavoro ma di grande sostanza e concretezza. Essere stati a contatto con lui è stata una crescita umana sotto tutti i punti di vista. La Sicilia, la nostra terra, perde una grande risorsa. Esprimo, insieme a tutti i componenti del gruppo parlamentare, le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia”.

