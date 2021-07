Covid-19

Euro 2020, Abrignani: ''Fra 4 o 5 giorni vedremo gli effetti in Europa''

''Abbiamo paura, ma speriamo sia come per Scudetto e Coppa Italia'', dice l'immunologo Sergio Abrignani.

"Già fra 4 o 5 giorni, se osserveremo dei picchi di contagi nelle città dove ci sono stati comportamenti a rischio, vedremo se con i festeggiamenti per la vittoria agli Europei abbiamo rischiato troppo. Speriamo che avvenga quello che è accaduto con i festeggiamenti che ci sono stati quando a Napoli per la Coppa Italia o Milano quando l'Inter ha vinto lo scudetto: ci sono stati assembramenti simili, ma non si è osservato nessun picco di casi". Così l'immunologo Sergio Abrignani, membro del Comitato tecnico scientifico, durante la trasmissione 'Agorà estate', su Rai Tre.

"A quei tempi - ha precisato - non c'era la Delta ma c'era la variante Alfa che impazzava. E' vero che è meno diffusiva, ma comunque non c'è stato quello che temevamo. Speriamo che sia così anche stavolta, ma abbiamo paura".

Fonte: Ansa

