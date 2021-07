Euro 2020

Euro 2020, Inghilterra in finale con l'Italia: Mille tifosi italiani in trasferta a Wembley

L'Inghilterra è la seconda finalista dell'Europeo 2020.

L'Inghilterra è la seconda finalista dell'Europeo 2020. I Tre Leoni hano sconfitto 2-1 ai supplementari la Danimarca e domenica 11 luglio, alle ore 21, affronteranno l'Italia a Wembley.

In rimonta, fino ai supplementari, dalla grande paura all'esplosione di Wembley: l'Inghilterra ribalta la Danimarca e, per la prima volta nella propria storia, conquista la finale europea: domenica sera affronterà l'Italia.

Mille tifosi a Wembley per la finale di Euro 2020, in arrivo dall'Italia: e' questa la novita' in vista della partita di domenica sera. La Figc ha infatti annunciato di essere al lavoro per la trasferta di 1000 tifosi azzurri, dopo che su richiesta Uefa le autorità britanniche hanno garantito la possibilità di recarsi a Londra a un numero contingentato, con una serie di

Tra le condizioni, la permanenza in territorio inglese di massimo 12 ore in una 'bolla', l'uso di charter dedicati, un tampone Covid negativo in arrivo.

Fonte: Ansa

