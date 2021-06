Europei 2020

Euro 2020, Mancini: ''Buona Italia. E' ancora lunga. Ce ne sono ancora sei''

''La partita non era semplice perché era il debutto e loro sono una squadra forte'', dice il ct azzurro, Roberto Mancini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/06/2021 - 00:22:06 Letto 433 volte

"Abbiamo fatto una buona partita anche nel primo tempo quando non siamo riusciti a trovare il gol. La partita non era semplice perché era il debutto e loro sono una squadra forte". Così il ct azzurro, Roberto Mancini, al termine del match vinto 3-0 contro la Turchia, ai microfoni di Rai Sport. "In queste partite serve tutto. C'è stato anche l'aiuto del pubblico. Siamo felice e la squadra ha giocato bene", ha proseguito Mancini che sottolinea il cambio di passo della squadra: "E' stato decisivo quando abbiamo mosso la palla veloce arrivando sulla parte opposta e liberando un uomo".

"L'Italia ha fatto una bella partita. Era importante iniziare bene a Roma e penso sia una soddisfazione per il pubblico e per gli italiani. E' stata una bella serata, speriamo ce ne siamo tante così. Wembley? E' ancora lunga. Ce ne sono ancora sei", ha concluso Mancini.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!