Europa corrotta e disattenta, Chinnici: ''Servono norme per la credibilità''

L'eurodeputata di Socialisti e Democratici è intervenuta nel dibattito della plenaria del Parlamento Europeo, chiedendo all'UE maggiore fermezza nella lotta al fenomeno e norme condivise per tutti gli stati membri

14/06/2018

L'Europa continua ad essere fortemente affetta dalla corruzione, e la piaga è ancora lontana dall'essere sanata. “È accertato che in Europa agiscono circa 3.600 organizzazioni criminali la cui interferenza illecita nuoce gravemente all’economia". Ad affermarlo è Caterina Chinnici, eurodeputata siciliana di Socialisti e Democratici, che questa mattina ha preso parte al dibattito della plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo.

Chinnici è intervenuta sull'interrogazione orale che chiede all'esecutivo UE di riprendere la pubblicazione delle relazioni biennali sulla corruzione, definite dall'eurodeputata "essenziali allo scopo di incentivare gli stati membri ad applicare i molti strumenti istituzionali e legali esistenti". Nel 2013, sottolinea Chinnici, la risoluzione della commissione Crim ha stimato in circa 670 miliardi i rincari annuali a causa di corruzione e criminalità organizzata, subiti dalle imprese nell’Unione Europea. Cifre altissime e allarmanti, più che sufficienti affinché l'UE "svolga, se vuole essere credibile su questi temi, una seria valutazione sulla conformità delle proprie istituzioni alla convenzione Onu contro la corruzione, - dichiara Chinnici - ancora non pienamente attuata sebbene ratificata quasi dieci anni fa".

Nel 2014 la Commissione Europea ha emanato un primo rapporto contenente specifiche raccomandazioni, a cui però non ne sono seguiti altri malgrado ne fosse stata annunciata la pubblicazione biennale. "Sono state sì varate leggi importanti, ma non è stato fatto abbastanza per la prevenzione - ammonisce Chinnici - e, in sostanza, si delega l’azione anti-corruzione ai sistemi penali degli stati membri". Altra critica mossa da Socialisti e Democratici riguarda la mancanza di norme uniformi a livello europeo per la protezione di informatori, testimoni e collaboratori di giustizia, così come l'assenza di una nozione giuridica comune di criminalità organizzata.

