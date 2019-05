Elezioni Europee

+Europa: domani al via la campagna elettorale per le europee

Ferrandelli: ''Cittadini stanchi di promesse, noi gli unici pronti ad una sfida che riguarda il presente della nostra terra''.

Domani, sabato 27 aprile, alle ore 10.30, a Palermo, in via Magliocco (angolo via Ruggero Settimo) sarà presentata la campagna territoriale di +Europa per le elezioni europee del 26 maggio alla presenza del segretario Benedetto Della Vedova. All'appuntamento parteciperanno tutti i candidati della circoscrizione Isole, uniti da una sola parola d'ordine, ripresa come hashtag anche sui social network: #Oggi.



"Le sfide che affrontiamo non hanno un tempo futuro, ma riguardano il presente - spiega Fabrizio Ferrandelli, capolista e coordinatore regionale di +Europa e della campagna per le europee in Sicilia e Sardegna - e il presente lo si fa insieme, qui e ora".



LA SQUADRA

Al trentottenne palermitano, consigliere comunale e leader de "I Coraggiosi", Fabrizio Ferrandelli, seguono l'avvocato penalista Pietrina Putzolu, 54 anni, sassarese; la palermitana Stefania Ficani, manager bancario di 41 anni, vicina alla causa animalista; il farmacista messinese Giuseppe Sanò, 42 anni, fondatore di Percorso Comune Messina; Silvja Manzi, nata a Foggia nel 1973, radicale, attivista nelle campagne referendarie e per i diritti civili; Marco De Andreis, classe 1955, radicale con molta esperienza di relazioni internazionali in ambito europeo; Maria Saeli, trentenne di Bagheria, presidente de "I Coraggiosi", attiva nell'ambito delle iniziative in difesa del territorio; Elia Torrisi, imprenditore catanese di venticinque anni, laureato in politiche europee ed internazionali e rappresentante della generazione Erasmus che vive e ama l'Europa come la sua terra.

