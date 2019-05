Elezioni Europee

Europa Verde è un partito in crescita, soddisfazione per il risultato del Partito Democratico

''Ringrazio le migliaia di persone che mi hanno dato fiducia. Confidavamo in un risultato diverso alla luce dei risultati europei'', cosi in una nota Nadia Spallitta.

"Ringrazio le migliaia di persone che mi hanno dato fiducia. Confidavamo in un risultato diverso alla luce dei risultati europei, esprimo tuttavia soddisfazione per la crescita, seppur lenta, del partito Europa Verde che partiva da uno 0,3% delle ultime elezioni politiche e ha chiuso con un 2,3%." Lo ha dichiarato Nadia Spallitta.

"Sono contenta - conclude la Spallitta - per l'ottimo risultato del Partito Democratico e credo che da questo momento in poi tutta l'area progressista debba superare ogni divergenza, lavorando insieme per organizzare un fronte comune in opposizione al populismo."

