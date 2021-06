Europei 2020

Europei 2020, L'Italia batte 3-0 la Turchia

L'Italia batte la Turchia per 3-0 allo stadio Olimpico di Roma.

L'Italia batte la Turchia per 3-0 allo stadio Olimpico di Roma - finalmente col pubblico sugli spalti - nel match che apre Euro 2020. Gli azzurri cominciano il cammino nel Girone A calando il tris e conquistando un successo meritatissimo. Tutti i gol nella ripresa. Al 53' Italia in vantaggio con l'autorete di Demiral, al 65' raddoppio di Immobile. Al 79' a segno Insigne. Il ct Mancini sorride e pensa alla prossima sfida, in programma mercoledì contro la Svizzera, sempre all'Olimpico.

Fonte: Adnkronos

